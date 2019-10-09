В России из-за иностранцев взлетит цена на воду

Иностранные производители воды могут уйти с российского рынка из-за проекта Минпромторга, где предлагается маркировать минеральную и бутилированную воду. Это может сказаться на росте цены товара.
«Введение маркировки может привести к исчезновению с российского рынка части импортных товарных позиций, а также к существенному увеличению розничной цены на воду», — цитируют «Известия» обращение представителей бизнеса к ведомству. Как отмечает общественная организация «Опора России», уход зарубежных компаний будет связан с тем, что маркировка воды является сложным и финансово невыгодным процессом.
Представители организации отмечают, что маркировка скажется и на российских производителях, которым придется потратить несколько десятков миллионов рублей на необходимое оборудование для печати кодов. «Все расходы на внедрение маркировки минеральной и питьевой воды в итоге будут переложены на потребителей», — подводит итог президент объединения Александр Калинин.
Как отмечает президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков, введение новых правил спровоцирует рост цены на воду — примерно 5-6 рублей за литр. Помимо этого, возникнут перебои в поставках импортной воды тех производителей, которые останутся на российском рынке.
Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что питьевая вода является самым подделываемым продуктом в стране, напоминает RT. По его мнению, необходимо ввести обязательную маркировку товара, чтобы исправить ситуацию. Однако эксперты считают, что нововведение не поможет решить проблему, пишет агенство «Nation News».