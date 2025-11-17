Российские грузовые авиакомпании предупреждают о риске остановки парка самолетов

Грузовые авиакомпании сообщили о рисках полной остановки парка Фото: Роман Наумов © URA.RU

В России возможна полная остановка парка самолетов и ухода с рынка в ближайшие три — пять лет. Об этом сообщил инициатор обсуждения в Общественной палате (ОП) РФ, член комиссии ОП РФ, замглавы по GR авиакомпании Sky Gates (входит в Red Wings) Константин Ярошенко. Проблема обсуждалась на круглом столе в ОП РФ на прошедшей неделе.

«Российские грузовые авиакомпании видят угрозу остановки самолетов и ухода с рынка <...> Без господдержки отрасль не сможет продержаться дольше пяти лет и „не дотянет“ до начала массовых поставок новой отечественной техники, сказал Константин Ярошенко», — сообщил «Коммерсант». Основными причинами кризиса в отрасли являются устаревание парка самолетов, дефицит персонала и запчастей, долгие очереди на ремонт и его высокая стоимость, а также неравная конкуренция с иностранными авиакомпаниями.

Авиакомпании предлагают ряд мер для спасения отрасли. Среди них: продлить ресурсы техники, ограничить демпинг иностранных перевозчиков, ввести контроль цен на запчасти, ускорить вывоз двигателей на ремонт за рубеж, а также предусмотреть субсидирование рейсов в размере от 10 млрд рублей в год.

Продолжение после рекламы

Сейчас в эксплуатации у гражданских структур в РФ находится около 100 грузовых воздушных судов (ВС), из них около 30 принадлежат госструктурам — летно-испытательным отрядам, МЧС и другим. За последние три с половиной года парк доступных для полетов самолетов сократился в два раза.

Число основных игроков снизилось с девяти до семи: в июле 2025 года Росавиация аннулировала сертификат AirBridgeCargo группы «Волга Днепр», в октябре приостановила сертификат «Атрана» той же группы. По данным Росстата, грузооборот воздушного транспорта РФ сократился почти в пять раз: с 9,2 млрд тонно-километров в 2021 году до 1,9 млрд тонно-километров в 2024 году. За девять месяцев 2025 года грузооборот снизился на 6,5% год к году, до 1,25 млрд тонно-километров.

В настоящее время авиапарк большинства транспортных компаний состоит из устаревших самолетов советского производства. По словам представителей отрасли, в стране отсутствуют государственные программы, которые предусматривали бы масштабную поставку отечественных грузовых воздушных судов или переоборудование пассажирских самолетов в грузовые.