Россия сохранила 43 место в рейтинге Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Индекс глобальной конкурентоспособности». Лидерами рейтинга стали Сингапур, США (2 строка) и Гонконг (3 строка).
Как отмечают исследователи, позиция России не изменилась по сравнению с прошлым годом, пишет РИА «Новости». В докладе отмечается, что несмотря на «неподвижность» РФ, положительные сдвиги все же есть: улучшилась ситуация с безопасностью в стране, новый толчок получило развитие транспорта и инфраструктуры, повысилась макроэкономическая стабильность, стал более динамично развиваться бизнес.
Сильно потеряли в конкурентоспособности две страны: Индия, которая сместилась вниз на 10 пунктов, а также Венесуэла, которая на фоне продолжающегося кризиса, потеряла 6 пунктов, опустившись в рейтинге до 133 места (всего была исследована 141 страна.
Индекс глобальной конкурентоспособности составлен из 103 индикаторов. Каждый из них показывает, насколько «экономика близка к идеальному состоянию» в рейтинге от 0 до 100 баллов, добавляет RT.