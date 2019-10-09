08 октября 2019

Россия застыла на месте в рейтинге глобальной конкурентоспособности. Еще хуже дела у Индии и Венесуэлы

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Пресс-конференция, посвященная итогам реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Екатеринбург, российский флаг, вышивка, триколор, флаг россии, мануфактура shishkin, вторая очередь
Несмотря на «неподвижность» России в рейтинге, положительные сдвиги все же естьФото: Анна Майорова © URA.RU

Россия сохранила 43 место в рейтинге Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Индекс глобальной конкурентоспособности». Лидерами рейтинга стали Сингапур, США (2 строка) и Гонконг (3 строка).

Как отмечают исследователи, позиция России не изменилась по сравнению с прошлым годом, пишет РИА «Новости». В докладе отмечается, что несмотря на «неподвижность» РФ, положительные сдвиги все же есть: улучшилась ситуация с безопасностью в стране, новый толчок получило развитие транспорта и инфраструктуры, повысилась макроэкономическая стабильность, стал более динамично развиваться бизнес.

Сильно потеряли в конкурентоспособности две страны: Индия, которая сместилась вниз на 10 пунктов, а также Венесуэла, которая на фоне продолжающегося кризиса, потеряла 6 пунктов, опустившись в рейтинге до 133 места (всего была исследована 141 страна.

Индекс глобальной конкурентоспособности составлен из 103 индикаторов. Каждый из них показывает, насколько «экономика близка к идеальному состоянию» в рейтинге от 0 до 100 баллов, добавляет RT.

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