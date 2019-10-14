Ремонтом дорог Челябинска занялась ФАС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фирмы, которые занимаются ремонтом дорог в Челябинске, ООО «Нижавтодорстрой» и ООО «ТПК ЯКК», попали в список организаций, в отношении которых ФАС России возбудила дело о картельном сговоре. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства. Врио мэра Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании 14 октября сообщила прессе, что власти города еще не получали предписаний от антимонопольной службы.

«Именно в Челябинске я не заметила картельного сговора. У нас контракт с нижегородцами („Нижавтодорстрой“) завершается 25 октября. Если к ним, в перечне других десяти компаний, есть претензии у ФАС России, мы об этом узнаем», — заявила Котова.

Дело возбуждено также в отношении ООО «Магистраль», ООО «Ресурсы», ООО «Автодорстрой», ООО «НИЖЕГОРОДАВТОДОР», ООО «Дорожник», ООО «СК Конструктив», ООО «Техстрой» и ООО «Премьер». Дело возбуждено по материалам Общероссийского народного фронта «За честные закупки».

Претензии ФАС России к АО «Южуралмост», основному подрядчику ремонта дорог в Челябинской области, стали причиной смены власти в регионе. Адвокат Игорь Трунов заявил, что по материалам ФАС в отношении экс-губернатора Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело, в окружении Дубровского этот факт отрицают.