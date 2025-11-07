HS: в Балтийском море обнаружены сигналы кораблей-призраков
Балтийское море наводнили военные «корабли-призраки»
Фото: Министерство обороны Великобритании
В Балтийском море были зафиксированы многочисленные сигналы кораблей-призраков — военных судов стран НАТО, которые на самом деле находились за тысячи километров от региона. Об этом свидетельствуют данные Финского агентства транспорта и коммуникаций (Traficom).
«В понедельник в судоходных службах произошли странные инциденты, когда Балтийское море, казалось, было наводнено военными кораблями. На самом деле большинство судов находились далеко от Балтийского моря», — пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на агентство.
К примеру, на картах появился испанец, который по официальным данным совершал переход из Сомали в Японию. По предварительной версии, сбой произошел на коммерческой станции приема сигналов автоматической идентификации судов (AIS) в городе Парайнен.
Обычно эта станция получает данные лишь о судах в близлежащем Архипелаговом море, а ее нормальная нагрузка — менее 100 сигналов в час. Однако в воскресенье вечером она неожиданно установила связь почти с 18 тысячами кораблей.
В Traficom квалифицировали произошедшее как масштабный, но сугубо технический сбой в коммерческих службах слежения. В то же время норвежский аналитик и бывший офицер ВМС Торд Аре Иверсен не исключил, что инциденты могли быть вызваны проблемами кибербезопасности.
Ранее заместитель директора департамента МИД России Константин Воронцов сообщил об активизации разведывательной деятельности стран НАТО вблизи российских границ. По его словам, альянс наращивает интенсивность разведки в акваториях Балтийского и Черного морей, а также продолжает усиливать свои многонациональные группировки в государствах Прибалтики, Польши и в черноморском регионе.
