HS: в Балтийском море обнаружены сигналы кораблей-призраков

Балтийское море наводнили военные «корабли-призраки» Фото: Министерство обороны Великобритании

В Балтийском море были зафиксированы многочисленные сигналы кораблей-призраков — военных судов стран НАТО, которые на самом деле находились за тысячи километров от региона. Об этом свидетельствуют данные Финского агентства транспорта и коммуникаций (Traficom).

«В понедельник в судоходных службах произошли странные инциденты, когда Балтийское море, казалось, было наводнено военными кораблями. На самом деле большинство судов находились далеко от Балтийского моря», — пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на агентство.

К примеру, на картах появился испанец, который по официальным данным совершал переход из Сомали в Японию. По предварительной версии, сбой произошел на коммерческой станции приема сигналов автоматической идентификации судов (AIS) в городе Парайнен.

Обычно эта станция получает данные лишь о судах в близлежащем Архипелаговом море, а ее нормальная нагрузка — менее 100 сигналов в час. Однако в воскресенье вечером она неожиданно установила связь почти с 18 тысячами кораблей.

В Traficom квалифицировали произошедшее как масштабный, но сугубо технический сбой в коммерческих службах слежения. В то же время норвежский аналитик и бывший офицер ВМС Торд Аре Иверсен не исключил, что инциденты могли быть вызваны проблемами кибербезопасности.