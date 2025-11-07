Тюменский вуз вошел в топ университетов в сфере госуправления
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Тюменский государственный университет (ТюмГУ) вошел в десятку лучших вузов страны, обучающих специалистов в сфере государственного управления. Данные подготовили аналитики агентства RAEX.
«В топ-10 университетов по подготовке специалистов в сфере государственного и муниципального управления (ГМУ) вошли … Тюменский государственный университет», — ознакомилось с рейтингом издание «Ведомости». Возглавили список столичные вузы.
При подготовке рейтинга эксперты проводили оценку по трем разделам — образование, наука и общество. Всего в итоговый список вошло 40 вузов, в которых обучается 14,3 тысячи студентов по направлению госуправления.
