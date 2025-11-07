«Около 10 машин скатились со спуска и попали в массовое ДТП в Хабаровске», — пишет telegram-канал Amur Mash. Ситуацию усугубил фургон аварийной службы «Водоканала», который не справился с управлением на обледеневшей дороге и въехал в стоящие автомобили.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что снегом уже покрыто от 75% до 80% территории страны. По словам синоптика, зима пришла в Дальневосточный, Сибирский, Уральский и частично в Северо-Западный федеральные округа. Снежный покров также закрепился в ряде областей Приволжского округа. При этом центральные регионы европейской части России на этой неделе снега не увидят.