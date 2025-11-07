Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Десяток машин скатился по гололеду в массовое ДТП в Хабаровске. Видео

07 ноября 2025 в 08:04
В Хабаровске произошло массовое ДТП (фото из архива)

В Хабаровске произошло массовое ДТП (фото из архива)

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Примерно 10 автомобилей стали участниками массовой аварии на Ростовском переулке Хабаровска. Причиной инцидента стал сильный гололед, сковавший дороги утром. Об этом сообщают местные telegram-каналы.

«Около 10 машин скатились со спуска и попали в массовое ДТП в Хабаровске», — пишет telegram-канал Amur Mash. Ситуацию усугубил фургон аварийной службы «Водоканала», который не справился с управлением на обледеневшей дороге и въехал в стоящие автомобили.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что снегом уже покрыто от 75% до 80% территории страны. По словам синоптика, зима пришла в Дальневосточный, Сибирский, Уральский и частично в Северо-Западный федеральные округа. Снежный покров также закрепился в ряде областей Приволжского округа. При этом центральные регионы европейской части России на этой неделе снега не увидят.

