Пик потепления в Пермском крае пришелся на 7 ноября

Выпавший в регионе снег уже почти весь растаял Фото: Размик Закарян © URA.RU

На территории Прикамья в пятницу, 7 ноября, ожидается самая высокая температура за прошедшие дни. По данным метеорологов, в регионе наблюдается пик кратковременного потепления.

«Прохождение через Пермский край северо-западного циклона обеспечит выпадение <...> умеренных осадков в виде дождя, по северу и востоку — с мокрым снегом. В отдельных районах сформируются гололедные явления. Ветер будет юго-западным и западным в районе 4–9 м/с. Температура воздуха днем — от 2 до 7 градусов», — указано в telegram-канале Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.