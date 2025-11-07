Беды с головой и проблемы с поиском: что говорят о пропаже Усольцевых психологи и волонтеры

Спустя более месяца с пропажи Усольцевых все еще нет явных следов семьи Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы пропали 28 сентября во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье (Красноярский край). С тех пор прошло больше месяца, но поиски не дали результатов — не найдено ни единого следа семьи, что вызывает вопросы как у спасателей и волонтеров, так и у опытных экстремалов-туристов. Что известно о пропавшей семье на сегодня и какие новые версии строятся вокруг них — в материале URA.RU.

«Боялись людей?»: психологи уверены, что у семьи — проблемы с головой

Психолог Марианна Абравитова в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» выдвинула предположение, что семья могла сознательно уйти в тайгу, чтобы скрыться от социума. По мнению эксперта, такое решение может указывать на психические патологии у родителей.

«Если они бегут от социума, значит, уже есть патология, значит, они боятся людей и прячутся от них в тайге», — пояснила психолог. Она также отметила, что жизнь в изоляции даже короткое время может нанести пятилетнему ребенку серьезную психическую травму, формируя ощущение враждебности внешнего мира.

В свою очередь юрист Юрий Капштыка в продолжении этой теории добавляет, что если вдруг семью все таки найдут и на их ребенке действительно останется след на психике, то родителям в любо случае не грозит никакой правовой ответственности за это. Связано это с тем, что родители не бросали своего ребенка одного они ничего не нарушали в этом плане, в контексте законодательства.

"Они не бросили ребенка, и он не ушел сам в лес. Возможно, это был туристический поход. Возможно, за грибами. Сначала необходимо все-таки разобраться в произошедшем. Но признаков ненадлежащего воспитания детей нет", — уточнил юрист.

Тысячи километров позади, но пришло время развернуться

Масштабные поиски все еще не увенчались успехом. По словам председателя поискового движения «ЛизаАлерт» Григория Сергеева, волонтеры пешком прошли в тайге 4600 километров. Однако зимние условия практически остановили операцию. Связано это с тем, что в зоне поисков местами снег лежит по колено, что делает передвижение крайне затруднительным, а некоторые участки горной местности стали полностью недоступны.

Также о трудностях поиска людей высказался и другой специалист — отшельник Оджан Наумкин, проживший в лесу 20 лет. Он придерживается более пессимистичного настроя. По его словам, найти людей зимой с тепловизорами на фоне снега проще. И если месяц спустя семью так и не нашли, то это может быть тревожным знаком о судьбе Усольцевых. Отшельник также добавил, что если бы семья просто потерялась, она бы рано или поздно вышла бы к поселению, если бы просто шла по течению ручья.

Все еще актуален нечастный случай

По информации местного Следственного комитета, версия с несчастным случаем все еще остается главной. Сложный рельеф местности с ущельями, валунами и расщелинами повышает риск падения или получения травмы, несовместимой с дальнейшим передвижением.