Предстоящие выходные в ямальских городах порадуют разнообразием событий — от живого концерта культовой группы до изящных танцевальных мастер-классов и уютных творческих занятий. Салехард станет площадкой для музыкального вечера с группой «Город 312» и ретро-вечеринки, а в Лабытнанги можно будет освоить вальс. Самые интересные события — в афише URA.RU.

8 ноября, суббота

Концерт группы «Город 312» в Салехарде

Восьмого ноября в Ямальской филармонии Салехарда выступит легендарная группа «Город 312». Поклонников ждут хиты «Обернись», «Останусь», «Вне зоны доступа» и другие композиции, ставшие саундтреками целого поколения. Концерт пройдет в живом мощном звучании, сохранившем энергию и эмоции, за которые группу любят уже более двадцати лет. Начало в 17:00, стоимость билетов — от 1000 рублей.

Мастер-класс по росписи пряников в Салехарде

Восьмого ноября в Национальной библиотеке ЯНАО в Салехарде состоится дополнительный мастер-класс по росписи пряников «Осень на Ямале». Участники создадут съедобные сувениры в виде олененка и чума, а также смогут принять участие в фотосессии, играх и получить подарки. Начало в 14:00, стоимость участия — 900 рублей.

Ретро-вечеринка в Салехарде

Восьмого ноября в трактире на Ямальской улице в Салехарде пройдет праздничная русская народная вечеринка, посвященная трехлетию ретро-дискотеки. Гостей ждут танцы под народную музыку и ретро-хиты, специальное меню и атмосфера настоящего русского веселья. Начало в 20:00, стоимость входного билета — 600 рублей, меню — 3000 рублей.

Мастер-класс по хореографии «Вальс» в Лабытнанги

Восьмого ноября в Детской школе искусств поселка Харп пройдет мастер-класс по венскому вальсу. Участники освоят основные движения бального танца, научатся правильно держать корпус и руки, ориентироваться в пространстве и взаимодействовать с партнером. Занятие поможет развить грацию, пластичность и идеальную осанку. Начало в 16:00, стоимость участия — от 500 рублей.