В Челябинске присяжные рассмотрят громкое дело об убийстве курганца Кирсанова
Суд присяжных в Челябинске рассмотрит громкое курганское дело 2001 года
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Челябинский облсуд сформировал коллегию присяжных заседателей, которая будет разбираться в деле об убийстве курганского журналиста Владимира Кирсанова, случившемся в 2001 году. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе облсуда соседнего региона.
«Коллегия присяжных сформирована. Первое судебное заседание по существу назначено на 10 ноября», — сообщили в пресс-службе в ответ на редакционный запрос.
Обвиняемыми являются бывшие жители Кургана, адвокат Александр Штингер и спортсмен Иван Курпишев. Следствие считает их участниками убийства журналиста в составе преступной группировки. Якобы они и еще два человека забили журналиста палками у его гаража в мае 2001 года. Обвиняемые свою вину отрицают и заявляют, что обвинение сфабриковано.
Курпишева также обвиняют в убийстве еще двух человек. Штингеру, помимо участия в убийстве, вменяют мошенничество с деньгами бывшего подзащитного. Оба обвиняемых находятся в СИЗО уже несколько лет.
Дело рассматривают в Челябинске по заявлению Штингера. Обвиняемый с юридическим образованием добился изменения подсудности и рассмотрения дела судом присяжных. В Кургане, по мнению обвиняемых, сформировано негативное отношение общественности к фигурантам дела.
Уголовное дело уже возвращали следователям на доработку. В окончательном виде оно поступило в Челябинский облсуд в декабре 2024 года. Пять месяцев шли предварительные слушания. В июле суд начал отбор присяжных, который был завершен спустя четыре месяца.
