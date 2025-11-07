В Челябинске присяжные рассмотрят громкое дело об убийстве курганца Кирсанова

Суд присяжных в Челябинске рассмотрит громкое курганское дело 2001 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинский облсуд сформировал коллегию присяжных заседателей, которая будет разбираться в деле об убийстве курганского журналиста Владимира Кирсанова, случившемся в 2001 году. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе облсуда соседнего региона.

«Коллегия присяжных сформирована. Первое судебное заседание по существу назначено на 10 ноября», — сообщили в пресс-службе в ответ на редакционный запрос.

Обвиняемыми являются бывшие жители Кургана, адвокат Александр Штингер и спортсмен Иван Курпишев. Следствие считает их участниками убийства журналиста в составе преступной группировки. Якобы они и еще два человека забили журналиста палками у его гаража в мае 2001 года. Обвиняемые свою вину отрицают и заявляют, что обвинение сфабриковано.

Продолжение после рекламы

Курпишева также обвиняют в убийстве еще двух человек. Штингеру, помимо участия в убийстве, вменяют мошенничество с деньгами бывшего подзащитного. Оба обвиняемых находятся в СИЗО уже несколько лет.

Дело рассматривают в Челябинске по заявлению Штингера. Обвиняемый с юридическим образованием добился изменения подсудности и рассмотрения дела судом присяжных. В Кургане, по мнению обвиняемых, сформировано негативное отношение общественности к фигурантам дела.