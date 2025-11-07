Свердловский экс-полицейский признался в крышевании золотодобытчиков

Уголовное дело двух офицеров из Невьянска ушло в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) невьянского ОМВД Алексей Храмков признался в получении взятки (п.п. «а», «в » ч. 5 ст. 290 УК РФ) и заключил досудебное соглашение со следствием. Его уголовное дело поступило в суд Кировграда, подтвердили URA.RU в инстанции.

О задержании Храмкова стало известно 8 мая. Вместе с ним силовики поймали его бывшего подчиненного Кирилла Бычкова. По мнению обвинения, силовики могли заниматься «крышеванием» нелегальных золотодобытчиков. Якобы экс-полицейские заставляли старателей договариваться с ними о получении разрешений на добычу драгметаллов.

Позже, по данным URA.RU, был задержан замначальника местной полиции Михаил Филиппов. Однако уголовное дело против него было закрыто. Офицера отпустили.

Продолжение после рекламы

«Храмков и Бычков признали вину. Всего им вменяют получение взятки в 250 тысяч рублей. Храмков написал явку с повинной, заключил досудебное соглашение. Его отпустили из СИЗО, а Бычков продолжает оставаться там, хотя тоже признал вину», — рассказал собеседник агентства.