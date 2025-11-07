Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Тюменцев ждут перепады температур

07 ноября 2025 в 08:00
Из-за снега с дождем и минусовых температур дороги покроются льдом

Фото: Илья Московец © URA.RU

На территории Тюменской области ночные минусовые температуры днем 7 ноября сменятся плюсовыми. Воздух в регионе прогреется до +3 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В Тюменской области ночью 7 ноября ожидается +1, — градуса. Днем потеплеет до -2, +3», — сообщается на сайте управления. Синоптики также обещают небольшие, а местами и умеренные осадки в виде снега и дождя.

Ветер юго-восточного направления усилится до 5-10 м/с. Синоптики предупредили, что из-за осадков, ветра и перепадов температур на дорогах региона образуется гололед и изморозь.

