Тюменцев ждут перепады температур
Из-за снега с дождем и минусовых температур дороги покроются льдом
Фото: Илья Московец © URA.RU
На территории Тюменской области ночные минусовые температуры днем 7 ноября сменятся плюсовыми. Воздух в регионе прогреется до +3 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В Тюменской области ночью 7 ноября ожидается +1, — градуса. Днем потеплеет до -2, +3», — сообщается на сайте управления. Синоптики также обещают небольшие, а местами и умеренные осадки в виде снега и дождя.
Ветер юго-восточного направления усилится до 5-10 м/с. Синоптики предупредили, что из-за осадков, ветра и перепадов температур на дорогах региона образуется гололед и изморозь.
