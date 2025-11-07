Тюменцев ждут перепады температур

Из-за снега с дождем и минусовых температур дороги покроются льдом Фото: Илья Московец © URA.RU

На территории Тюменской области ночные минусовые температуры днем 7 ноября сменятся плюсовыми. Воздух в регионе прогреется до +3 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В Тюменской области ночью 7 ноября ожидается +1, — градуса. Днем потеплеет до -2, +3», — сообщается на сайте управления. Синоптики также обещают небольшие, а местами и умеренные осадки в виде снега и дождя.