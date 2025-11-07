Логотип РИА URA.RU
Создания планетария в круглой бане Тюмени рискует сильно затянуться

В Тюмени не могут начать реставрацию круглой бани для создания там планетария
07 ноября 2025 в 07:40
Баню передали в аренду ООО «Планетарий 1» на 49 лет

Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

В Тюмени проект реставрации круглой бани, где планируют открыть планетарий, до сих пор не отправили на согласование региональному комитету по охране и использованию объектов историко-культурного наследия. Разрешение на проведение работ также не выдавалось. Хотя создавать планетарий на этом месте решили в 2019 году. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе комитета.

«Комитетом было выдано разрешение на проведение противоаварийных работ на объекте, работы были выполнены и приняты в установленном порядке 20 марта 2025 года. Проектная документация на выполнение полного комплекса ремонтно-реставрационных работ в комитет на согласование не поступала, разрешение на проведение реставрации объекта не выдавалось», — рассказали URA.RU в комитете.

Баню передали в аренду ООО «Планетарий 1» на 49 лет. На первом этаже создадут библиотеку, на втором — сам планетарий и музей. Оборудовать пространство должны в течение трех лет после согласования проекта региональным комитетом по охране объектов историко-культурного наследия. Разработка документации ведется с 2023 года.

