Пьяный водитель в аварии не пострадал Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге на Объездной дороге пьяный 20-летний парень врезался в бетонное ограждение на полном ходу. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Автомобиль Киа Спектра двигался по Объездной со стороны ул. Серафимы Дерябиной в сторону улицы Амундсена. На участке где ведутся ремонтные работы по замене коллектора, водитель не увидел знаки и ограждение и на полном ходу врезался в бетонные блоки в правом ряду», — сообщил свидетель.

Машина ударилась об бетонные блоки и, пересекши проезжую часть, врезался в металлическое ограждение разделительной полосы. После автомобиль снес около пятидесяти метров ограждения, пролетел мило столба и вернулся на проезжую часть.

Водитель, имеющий стаж вождения один год, в ДТП не пострадал. Также он признался, что перед тем, как сесть за руль, он выпил бутылку виски.

Бетонные блоки на месте работы были выставлены после ДТП, произошедшего 22 октября. ВАЗ-2114 с четырьмя молодыми парнями слетела с дороги и упала в котлован, вырытый коммунальщиками. В аварии погиб один человек, остальные попали в больницу.