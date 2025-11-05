Импровизационное шоу «Сет лист» пройдет в Ноябрьске Фото: Размик Закарян © URA.RU

Первые не праздничные выходные ноября в южных ямальских городах предложат насыщенную программу для разных интересов. Ноябрьск порадует любителей современного юмора и технологичного спорта, а также предложит окунуться в атмосферу 90-х. Муравленко приглашает на гала-концерт ведущих и моноспектакль. Самые интересные события — в афише URA.RU.

7 ноября, пятница

Импровизационное шоу «Сет лист»

В пятницу, седьмого ноября, караоке-клуб «Muzica paradis» в Ноябрьске приглашает на вечер импровизации. Зрители увидят, как юмор рождается прямо на сцене без заранее подготовленного сценария. Артисты будут создавать комедийные номера на основе зрительских предложений и случайных тем. Начало в 20:00, стоимость билетов — от 300 рублей.

8 ноября, суббота

Программа «Магия Китая»

В Ноябрьской детской библиотеке восьмого ноября состоится познавательная программа, посвященная китайской культуре. Участники познакомятся с искусством каллиграфии, философией чайных церемоний и создадут ароматные чайные бомбочки. Мероприятие станет увлекательным путешествием в мир восточных традиций. Начало в 15:00, стоимость участия — от 420 рублей.

Программа «Магия Китая» Фото: Илья Московец © URA.RU

Чемпионат города по фиджитал-футболу

В Центре спортивных мероприятий в Ноябрьске пройдет уникальный турнир, сочетающий реальный и виртуальный спорт. Участникам предстоит проявить себя как в мини-футболе, так и в VR-пространстве. Победитель определится по сумме очков, набранных в двух дисциплинах. Начало в 10:00, участие бесплатное.

Концерт дуэта «Резонанс»

Восьмого ноября в Детской музыкальной школе №2 имени Коха в Ноябрьске выступит струнный дуэт Новосибирской филармонии. В программе — классические произведения, народные мелодии и авторские композиции в исполнении на гитаре и мандолине. Концерт станет прекрасной возможностью познакомиться с уникальным сочетанием тембров. Начало в 16:00, стоимость билетов — от 800 рублей.

Супер Дискотека 90-х

Восьмого ноября в центре досуга «Нефтяник» в Ноябрьске пройдет ностальгическая вечеринка. Гостей ждут хиты легендарных групп 90-х, конкурсы, фотозона в ретро-стиле и живые выступления артистов. Мероприятие перенесет участников в атмосферу яркой эпохи. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 300 рублей.

Супер Дискотека 90-х в Ноябрьске Фото: Илья Московец © URA.RU

Гала-концерт конкурса «ДК. Ведущие»

Восьмого ноября в центре «Сибирь» Муравленко состоится финал окружного конкурса профессионального мастерства. Лучшие ведущие Ямала представят творческие номера, сочетающие театрализацию, музыкальные композиции и интерактив с публикой. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 240 рублей.

9 ноября, воскресенье

Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе

В спортивном комплексе «Зенит» города Ноябрьска с третьего по девятое ноября состоятся всероссийские соревнования по пулевой стрельбе. К участию в состязаниях приглашены свыше 150 спортсменов, представляющих различные субъекты Российской Федерации. Посетители получат возможность стать свидетелями упорной борьбы атлетов и высоких достижений в данном виде спорта. Вход свободный.

Моноспектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион»

Девятого ноября в центре «Сибирь» Муравленко покажут моноспектакль по роману Нодара Думбадзе. Артист создаст на сцене целую галерею образов, рассказывая трогательную историю о детстве, первой любви и связи с родной землей под народные грузинские напевы. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 500 рублей.

10 ноября, понедельник

Большой StandUp концерт Елены Новиковой в Ноябрьске