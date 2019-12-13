Губернатор Югры в прямом эфире выбирала кандидата на ключевой пост в правительстве

По итогами встречи, губернатор назовет имя нового директора, но пока этого не произошло Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с участниками отбора на должность директора департамента соцразвития ХМАО. Встреча транслировалась в прямом эфире через Instagram главы региона, передает журналист «URA.RU».

«Очень важно, чтобы вопросы формирования социальной политики в нашем регионе были современными и отвечающими запросам людей. При этом профессионализм никто не отменяет», — начала встречу глава региона.

Перед губернатором оказались четыре кандидата: и. о. директора департамента соцразвития ХМАО Тереза Пономарева, начальник управления семейной и демографической политики Елена Немчинова, начальник Нижневартовского «Центра социальных выплат» Анастасия Золотухина и директор «Методического центра развития соцобслуживания» из Сургута Элевтерия Иосифова.

Судя по тому, как проходило собеседование, Комарову больше всего интересовали планы кандидатов на дальнейшую деятельность на посту. Любопытно, что с одним из претендентов — Золотухиной — губернатор сыграла в ролевую игру, заняв позицию рассерженной югорчанки, которой не выплатили пособие. Выслушав ответ, губернатор порекомендовала Золотухиной быть более конкретной, а другому претенденту — Пономаревой — более решительной и не стесняться профессиональных амбиций.

Департамент соцразвития Югры считается одним из ключевых ведомств окружного правительства. Решение, кто займет должность его директора, губернатор будет принимать лично.