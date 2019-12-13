13 декабря 2019

Автоэксперт рассказал, кто получает миллиарды рублей за техосмотр машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Цех реставрации ретро автомобилей на предприятии
По мнению Виктора Похмелкина, в техосмотре автомобиля нет никакого смыслаФото: Анна Майорова © URA.RU

Отмена техосмотра для личного автотранспорта будет означать потерю нескольких миллиардов рублей для людей, которые сотрудничают с государственными служащими. Так глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал отклонение Госдумой соответствующего законопроекта.

«Понятно, что те, кто на этом рынке находятся, они в тесной связи с государственными служащими работают. Есть такой очень мощный коррупционный мотиватор», — цитирует автоэксперта «Национальная служба новостей». Он подчеркнул, что из-за «серьезных экономических интересов» Госдума никогда не отменит техосмотр для автомобилей.

По словам Похмелкина, технический осмотр не имеет смысла, так как операторы техосмотра не несут ответственности за состояние машины. Глава движения автомобилистов добавил, что необходимо усилить контроль над грузовым и общественным транспортом.

Ранее в Минтрансе РФ объявили о создании электронной базы, в которой будут собраны данные обо всех автобусах, маршрутках и другом общественном транспорте, пишет «Федеральное агентство новостей». Первый зампредседателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, после смертельной аварии в Забайкалье заявил, что число подобных случаев можно сократить, увеличив количество техосмотров, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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