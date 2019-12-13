В РПЦ отреагировали на идею запретить священникам ездить на дорогих авто

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипишидзе прокомментировал идею депутата Госдумы Виталия Милонова, который ранее предложил запретить священникам ездить на дорогих автомобилях. По словам представителя РПЦ, инициатива парламентария далеко не новая.
«Святейший патриарх [Московский и всея Руси Кирилл] уже призывал к тому, чтобы священники придерживались скромности, в том числе не приобретая те автомобили, которые заведомо ассоциируются с роскошью», — рассказал Кипишидзе телеканалу 360. При этом собеседник отметил, что у большинства священников РПЦ вообще нет машин.
Ранее Милонов предложил узаконить запрет на дорогие авто для священников на уровне епархий. По мнению депутата, ни один архиерей не даст своим подчиненным ездить на вычурных машинах, «потому что это наглость, это нескромно». При этом парламентарий допустил, что до некоторых приходов можно добраться только на полноприводном внедорожнике.