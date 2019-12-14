Режиссер Сокуров жестко ответил на претензии главы Чечни Кадырова

Александр Сокуров выступил с резким заявлением в адрес чеченского лидера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский кинорежиссер Александр Сокуров заявил, что не обращает внимание на критику в свой адрес со стороны чеченского лидера Рамзана Кадырова. Недавно Сокуров и Кадыров вступили в публичную полемику в связи с выступлением режиссера на заседании президентского Совета по правам человека.

Журналист телеканала «Дождь» Михаил Фишман задал Сокурову вопрос, что он думает о реакции Кадырова на его заявление о том, что глава Чечни и его отец не достойны звания Героя России. «Ничего не думаю, потому что я обращался не к нему, и это был мой разговор с президентом [Владимиром Путиным]», — сказал режиссер. Сокуров отметил, что ему интересна лишь реакция российского лидера, а не главы Чечни.

Ранее Сокуров предложил переосмыслить статус звания Героя России во время заседания Совета по правам человека под председательством главы государства. Он заявил о несправедливости того, что погибшие солдаты российской армии, участвовавшие в Чеченской войне, «носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы».

На что президент Путин возразил, сказав, что необходимо учитывать последовавшие за военным конфликтом заслуги людей перед государством. А глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился высказываниями режиссера и заявил о том, что из-за таких, как Сокуров, на Россию регулярно накладывают различные санкции. Позднее в конфликт Кадырова и Сокурова вмешалась экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.