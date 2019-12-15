В Москве мемориал, созданный в память о Немцове, вернули на место его убийства

Мемориал убитого политика Бориса Немцова вернули на Большой Москворецкий мост в Москве. Об этом сообщил сопредседатель столичного отделения оппозиционной партии ПАРНАС Михаил Шнейдер.
«Перенесли мемориал на место гибели Бориса Немцова», — написал активист на своей странице в социальной сети Facebook. По его мнению, возвращение «народного мемориала» на место убийство убийства Немцова можно считать правильным, радостным и справедливым событием. Шнейдер сообщил, что он лично перенес памятную табличку на место, где был убит политик. Активист надеется, что власти не станут сносить и разрушать «народный мемориал».
Мемориал Немцова неоднократно полностью разрушался сотрудниками коммунальных служб и членами различных малоизвестных «ура-патриотических» движений. В итоге на ситуацию даже отреагировал президент РФ Владимир Путин, который заявил, что что сторонники Немцова имеют полное право на создание «народного мемориала».
Бывший вице-премьер правительства РФ Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Экс-сотрудника МВД Чечни Заура Дадаева, которого признали виновным в исполнении убийства, приговорили к 20 годам лишения свободы, еще четыре фигуранта дела об убийстве Немцова получили сроки от 11 до 19 лет. Между тем, семья Бориса Немцова считает, что следователи не сделали ничего, чтобы найти организаторов и заказчиков данного преступления.