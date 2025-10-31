FT раскрыла, почему Трамп отменил встречу с Путиным

Россия направила Вашингтону сообщение, где настаивала на жестких требованиях Фото: Официальный сайт Президента РФ

Вашингтон принял решение об отмене встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в столице Венгрии после получения жесткой позиции Москвы по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает британское издание Financial Times.

«США отменили встречу Трампа и Путина в Будапеште, после того как Россия направила Вашингтону сообщение, где настаивала на жестких требованиях по украинскому вопросу», — пишет FT. По информации трех независимых источников газеты, после телефонного разговора двух президентов 16 октября, в ходе которого стороны достигли предварительной договоренности о проведении саммита, МИД России Сергей Лавров направил в Вашингтон официальное послание. В этом документе была изложена российская позиция по устранению того, что Москва считает глубинными причинами украинского конфликта.

Первым пунктом стоит территориальный вопрос. Вторым существенным требованием является резкое сокращение численности ВСУ. Третьим ключевым пунктом стали гарантии того, что Украина никогда не станет членом НАТО.

