Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

МО РФ: Киев подтвердил катастрофу для ВСУ в Купянске

31 октября 2025 в 12:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Ограничение доступа для иностранных и местных журналистов к окруженным украинским подразделениям свидетельствует о критической обстановке на фронте. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. В военном ведомстве особо отметили, что подобные меры применяются в отношении районов Красноармейска, Димитрова и Купянска, где солдаты ВСУ оказались в окружении. По мнению Конашенкова именно этот запрет указывает на катастрофическое положение украинских формирований в указанных населенных пунктах.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал