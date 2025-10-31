МО РФ: Киев подтвердил катастрофу для ВСУ в Купянске
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Ограничение доступа для иностранных и местных журналистов к окруженным украинским подразделениям свидетельствует о критической обстановке на фронте. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. В военном ведомстве особо отметили, что подобные меры применяются в отношении районов Красноармейска, Димитрова и Купянска, где солдаты ВСУ оказались в окружении. По мнению Конашенкова именно этот запрет указывает на катастрофическое положение украинских формирований в указанных населенных пунктах.
