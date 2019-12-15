В ЗАГСе никто не догадался, что раньше молодожены были других полов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Брак двух молодых людей-трансгендеров, которые поженились в Казани, не могут аннулировать. Об этом в разговоре с «URA.RU» заявила юрист ресурсного центра для ЛГБТ Анна Плюснина.

«По паспорту это в любом случае разнополый брак. Кто-то из них женского рода. кто-то мужского», — объяснила юрист. Она также отметила, что схожий случай был в Санкт-Петербурге, когда две женщины, одна из которых была по паспорту мужчиной, заключили брак.

Ранее стало известно, что в одном из ЗАГСов Казани два трансгендера официально оформили свои отношения. По словам самих молодоженов, никто ничего не заметил. «Я выгляжу как женщина и у меня женские документы, а он выглядит как мужчина и у него мужские документы», — приводит слова невесты сайт VSE42.RU.

Уточняется, что на церемонии бракосочетания невеста была в традиционном белом платье, а жених в костюме. После ЗАГСа молодые люди отправились в ресторан со своими близкими. В будущем супруги хотят переехать за границу и завести детей.