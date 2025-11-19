Блэкаут произошел во Львове
Графики отключения света на Украине значительно ужесточили по всей стране
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Во Львове (Украина) произошел блэкаут — город впервые за последние месяцы погрузился в темноту. Об этом сообщило издание «Страна», опубликовав в своем telegram-канале видео, на котором видны темные улицы.
«Это первый случай полного отключения света в городе за долгое время. Графики отключения света значительно ужесточили в среду по всей стране, в том числе в Киеве», — сообщает «Страна».
Отмечается, что ужесточение графиков отключения электричества по всей Украине из-за дефицита мощности после повреждения энергетической инфраструктуры. Так, в Харькове около 40 тысяч абонентов остаются без света из-за повреждения трансформаторной подстанции.
Ранее сообщалось, что графики отключения электроэнергии, вводимые на Украине ежедневно из-за повреждений советующей инфраструктуры сохранятся на протяжении всей предстоящей зимы. Об этом заявил председатель правления компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко отметив, что жители Европы на протяжении многих десятилетий придерживались практики рационального использования энергоресурсов.
