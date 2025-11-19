Блэкаут произошел во Львове

Графики отключения света на Украине значительно ужесточили по всей стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во Львове (Украина) произошел блэкаут — город впервые за последние месяцы погрузился в темноту. Об этом сообщило издание «Страна», опубликовав в своем telegram-канале видео, на котором видны темные улицы.

«Это первый случай полного отключения света в городе за долгое время. Графики отключения света значительно ужесточили в среду по всей стране, в том числе в Киеве», — сообщает «Страна».

Отмечается, что ужесточение графиков отключения электричества по всей Украине из-за дефицита мощности после повреждения энергетической инфраструктуры. Так, в Харькове около 40 тысяч абонентов остаются без света из-за повреждения трансформаторной подстанции.

