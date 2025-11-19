ГА ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии
Олимпийское перемирие стартует за 7 дней до открытия игр
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую соблюдать «олимпийское перемирие» во время зимних Игр в Италии в 2026 году. Документ был принят единогласно.
«Генеральная Ассамблея призывает соблюдать „олимпийское перемирие“. В период, начинающийся за семь дней до открытия XXV Олимпийских зимних игр и заканчивающийся через семь дней после закрытия XIV Паралимпийских зимних игр в 2026 году», — сказано в документе.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Разыгрываться будет 116 комплектов медалей в 8 видах спорта (16 дисциплинах). Ранее сообщалось, смогут ли российские спортсмены выступить на грядущей олимпиаде в Италии.
