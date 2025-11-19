Россияне застряли на мосту во Вьетнаме из-за наводнения
19 россиян сутки ждут помощи на затопленном мосту во Вьетнаме
Фото: Илья Московец © URA.RU
Группа российских туристов из 19 человек уже почти сутки находится в западне на затопленном мосту во Вьетнаме. Путешественники возвращались из Нячанга в Дананг, когда их автобус оказался заблокированным разлившейся рекой. Об этом путешественники сообщают в соцсетях.
«Мы стоим по колено в мутной воде без еды и питьевой воды. Поблизости нет спасателей, хотя близлежащая деревня тоже пострадала от наводнения», — жалуются туристы и называют ситуацию критической.
Судя по кадрам в соцсетях, автобус с туристами застрял на затопленном мосту вместе с другими автомобилями и грузовиками. Россияне пытались обратиться за помощью в экстренные службы и посольство, но безрезультатно. Консульство в Дананге знает о местонахождении группы, но пока не может предложить конкретных путей спасения.
Этой весной Вьетнам выделился среди курортов наиболее динамичным ростом популярности у россиян. Специалисты отмечают, что такая тенденция обусловлена расширением авиационной доступности — так, компания Anex начала осуществлять чартерные рейсы в Нячанг и на остров Фукуок. Кроме того, Вьетнам занял одну из пяти лидирующих позиций в рейтинге востребованных стран по данным продаж компании Fun & Sun. В компании увеличение спроса объясняют развитием чартерных программ и открытием новых гостиничных объектов.
