В ХМАО врач через суд пытается добиться разрешения на критику начальства

Мегионский врач Владимир Тимочко готов через суд добиваться возможности выражать свое мнение Фото: depositphotos.com

Врач мегионской городской больницы Владимир Тимочко намерен в суде обжаловать приказ руководства учреждения, которое запретило критиковать свои решения. Об этом он сообщил в комментариях на своем youtube-канале.

Один из пользователей поинтересовался, чем для врача закончилась его публичная жалоба на необходимость совмещения работы с повышением квалификации. «Обучаться с освобождением от работы разрешили. Но дальше главный врач издал приказ, согласно которому критика руководства больницы в интернете не допустима. Сейчас я подал иск в суд, чтобы признать этот приказ противозаконным и отменить его действие. В общем, началось самое интересное», — ответил Тимочко.

В департаменте здравоохранения ХМАО пообещали прокомментировать эту ситуацию позднее. Ранее «URA.RU» сообщало о том, что врач мегионской больницы получил широкую известность после резонансного видеообращения, где он поведал аудитории о сложностях совмещения работы, учебы и личной жизни. Позднее главный врач мегионской больницы Евгений Скотников издал приказ о запрете критики руководства больницы.