Западный президент использует фото Путина в своей предвыборной кампании

Владимир Путин «поучаствовал» в агитации за одного из кандидатов в президенты Хорватии Фото: Официальный сайт Президента РФ

Действующий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович начала использовать в своей предвыборной агитации фото с российским лидером Владимиром Путиным. Сейчас западный политик пытается переизбраться на новый срок и пытается показать избирателям, что она способна сохранить хорошие отношения с руководством РФ.

«Колинда Грабар-Китарович агитирует в ходе президентских выборов с помощью фотографий с Путиным», — написал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Смирнов также опубликовал видеоролик, в котором президент Хорватии выступает с предвыборной речью на фоне фотографии с Путиным. При этом Грабар-Китарович намекает на некие договоры и обещает хорватам обучение за границей и высокие зарплаты. Таким образом, она недвусмысленно намекает избирателям на то, что в случае ее переизбрания на новый срок российско-хорватские отношения могут заметно улучшиться, отмечает « Царьград ».

Грабар-Китарович впервые стала президентом Хорватии в 2015 году, победив на выборах тогдашнего главу государства Иво Йосиповича. За время, проведенное на посту президента, Грабар-Китарович часто резко критиковали хорватские политические элиты, однако ей удалось сохранить стабильно высокий рейтинг. Сейчас у нее есть все шансы на победу в первом туре новых президентских выборов, которые пройдут в Хорватии 22 декабря.