Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров в мире

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Клипарт. / Christian Wiediger / unsplash.com / Екатеринбург, youtube, ютюб
Третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых звезд YouTube заняла пятилетняя россиянкаФото: Christian Wiediger / unsplash.com

В рейтинг самых высокооплачиваемых звезд YouTube, составленный американским Forbes, вошла пятилетняя уроженка Краснодарского края Анастасия Радзинская. Доходы блогера из России журнал оценил в 18 млн долларов в год. С этим показателем девочка заняла третье место в рейтинге.

«Каналы Радзинской, которые она ведет вместе с отцом, входят в самых быстрорастущих на YouTube», — пишет Forbes, отметив, что в целом число подписчиков девочки превышает 107 млн человек. Ролики Анастасии Радзинской выходят на семи языках, с блогером сотрудничают бренды Legoland и Dannon.

Первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых звезд YouTube занял восьмилетний Райан Каджи, который начал свою карьеру еще в три года. Доходы блогера Forbes оценил в 26 млн долларов. На втором месте расположился канал Dude Perfect, авторы которого демонстрируют свои акробатические умения. Их заработок оценивается в 20 млн долларов. Уточняются, что создатели обоих каналов имеют свои шоу на канале Nickelodeon.

Ранее Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров — ей стала основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, передает телеканал 360.

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