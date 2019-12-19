Путин наградил Кадырова за Чечню. ФОТО

Усилия Рамзана Кадырова отмечены главой государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову. Поводом для этого стали «значительные достижения» руководителя северокавказского региона.

Благодарность от Путина Кадырову 18 декабря лично вручил полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников. Своими эмоциями от этого глава Чечни поделился в своем telegram-канале, признавшись, что безгранично благодарен Путину за новую награду. «Твердая позиция и постоянная поддержка Национального лидера России Владимира Путина позволили нам восстановить прочный мир, возродить лежавшую в руинах Чечню, обеспечить народу безопасность и процветание», — отметил Кадыров.

Ранее Кадыров рассказал, что, по его мнению, президент Путин спас страну от пропасти, в которую та начала падать после распада Советского Союза. «Спасти Россию удалось благодаря твердой и последовательной политике нашего президента Владимира Путина», — отмечал чеченский лидер, который уже давно регулярно выступает с различными хвалебными заявлениями в адрес главы государства, а также публично называет себя «пехотинцем Путина». Путин же недавно выступил на стороне Кадырова в его конфликте с кинорежиссером Александром Сокуровым, напоминает агентство Nation News.