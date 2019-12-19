Пенсионер-фотомодель стал героем шоу Андрея Малахова

Фэшн-модель и блогер Виктор Сосновцев в возрасте 77 лет появился в телепередаче «Андрей Малахов. Прямой эфир». Он стал героем выпуска, посвященного старикам с необычными занятиями.
«Разговор в программе идет о необычных стариках, которые занимаются чем-то интересным», — рассказал Сосновцев сайту «Подмосковье сегодня». Специально для шоу мужчина провел мастер-класс по изготовлению свистульки, после чего уже на программе подарил их другим гостям шоу, в том числе актрисе Ирине Безруковой.
По словам пенсионера, выпуск получился «смешным и занимательным».
Виктор Сосновцев — фэшн-модель из подмосковной Электростали. Карьеру он начал несколько лет назад, когда его заметили в модельном агентстве для пожилых людей. Сейчас пенсионер регулярно снимается и активно ведет Instagram.