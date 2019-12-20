В России изменится нештрафуемый порог превышения скорости

Превышение скорости, за которое не грозит штраф, снизят до 10 километров час. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов после заседания комиссии по безопасности дорожного движения.
По его словам, нужно избегать ситуаций, когда водители прибавляют к скоростному ограничению 20 километров в час, пишет РИА «Новости». По действующим правилам, нештрафуемый порог составляет именно 20 километров. Акимов добавил, что подобные изменения будут вводиться постепенно. Определять превышение скорости будут с помощью камер видеофиксации.
На заседании прозвучало предложение предоставить право снижать нештрафуемый порог понижения скорости для отдельных скоростных режимов городам федерального значения или столицам субъектов РФ. «Мы посмотрим результаты, подсчеты сегодня были представлены — в год такая мера только по городам позволит спасти более 1,8 тысячи жизней людей. Вот это цена вопроса», — заявил Акимов.
Однако министр внутренних дел Владимир Колокольцев ранее заявил, что МВД выступает против снижения ненаказуемого порога превышения скорости, пишет «Национальная служба новостей».