Еще в двух регионах России отказались от работы 31 декабря

Губернаторы делают подарок жителям регионов в виде выходного дня 31 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Чукотки Роман Копин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко согласились сделать 31 декабря выходным днем в вверенных им регионах.

«Сделать 31 декабря выходным днем — прекрасная идея, всецело поддерживаю вашу инициативу», — написал Копин в своем Instagram. Глава Чукотки предложил директорам промышленных предприятий и руководителям организаций дать возможность своим сотрудникам заняться в последний день уходящего года подготовкой к празднику.

Приморский губернатор Олег Кожемяко предложил региональным работодателям перенести рабочий день с 31 числа на субботу, 28 декабря. Как пишет РБК, перед этим администрация главы региона провела опрос среди жителей. в ходе которого большинство приморцев согласились отработать в субботу вместо 31 декабря.

Глава Приморья также предложил работодателям региона освободить от работы своих сотрудников в канун празднования Нового года. В частности, он посоветовал перенести рабочий день на субботу, 28 декабря. К такому мнению губернатор пришел после проведённого администрацией края опроса, где большинство приморцев согласились выйти на работу в субботу вместо 31 декабря. Кожемяко отметил, что у жителей региона должен быть выбор, когда им удобней выйти на работу: 28 или 31 декабря. «Особенно это важно для женщин», — подчеркнул глава Приморья

Ранее о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 число заявили главы Свердловской, Волгоградской, Магаданской, Сахалинской, Калининградской и Амурской областей, а также Еврейской автономной области, Ненецкого автономного округа, Якутии, Ингушетии, Татарстана. Президент РФ Владимир Путин назвал «логичным» решение сделать последний день уходящего года выходным.