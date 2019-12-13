Жителям еще трех регионов разрешили не работать 31 декабря

Еще в трех российских регионах жителей освободят от работы 31 декабря. Губернаторы Сахалина, Кабардино-Балкарии и Калининградской области объявили последний день года выходным для работников бюджетных организаций.
«Документ уже готов, мы его скоро подпишем», — заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он добавил, что не считает, что 31 декабря должно становиться выходным днем безвозмездно. Поэтому рабочий день в регионах перенесут на субботу, 28 декабря, передает издание «Клопс».
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко объявил, что уже подписал соответствующий указ о присвоении последнему дню года статуса выходного и переноса рабочего дня на 28 декабря. На Сахалине этот указ распространяется не только на работников бюджетных организаций, пишет ТАСС.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ, которым освободил от работы работников государственных ведомств и организаций. Также губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рекомендовал руководителям предприятий региона позволить сотрудникам не выходить на работу в Новый год.
Ранее скандальный шоумен Стас Борецкий предложил перенести празднование Нового года на осень, объяснив это тем, что людям сложно возвращаться в рабочий ритм после долгих зимних каникул, пишет агентство Nation News.