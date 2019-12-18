Носов последовал примеру Куйвашева по вопросу о 31 декабря

Сергей Носов посоветовал остальным учреждениям также сделать день перед Новым годом выходным Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Магаданской области Сергей Носов последовал примеру главы Свердловской области Евгения Куйвашева и сделал 31 декабря выходным днем для госслужащих и сотрудников бюджетных учреждений. О подписании такого указа сообщается на сайте правительства региона.

«Документ касается переноса выходного дня с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для государственных гражданских служащих Магаданской области», — говорится в сообщении. Также Носов порекомендовал всем другим учреждениям региона сделать день перед Новым годом выходным, передает RT.

Колмчане неоднократно обращались к губернатору с просьбой перенести выходной. Решение было принято после голосования жителей области в интернете, согласно которому идею поддержали 89,5% опрошенных, сообщает Life .

Сергей Носов был назначен на должность губернатора Магаданской области 13 сентября 2018 года. До этого, с 2012 года он возглавлял Нижний Тагил. Также с июля по октябрь 2012 года он был вице-губернатором Свердловской области.