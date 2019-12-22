21 декабря 2019
20 декабря 2019
19 декабря 2019
18 декабря 2019

В ХМАО на переправе под лед провалился грузовик

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон для складирования снега компании ЮВИС. Сургут, грузовик, самосвал, вывоз снега
По предварительным данным, никто не пострадалФото: Алексей Андронов © URA.RU

На технологической переправе через реку Иртыш в Ханты-Мансийском автономном округе под лед ушел КамАЗ. Информацию о произошедшем «URA.RU» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по ХМАО.

«Инцидент произошел в районе деревни Чули на технологической переправе через реку Иртыш. В результате грузовик оказался подо льдом», — уточнили в ведомстве. По предварительным данным, погибших нет, из самого грузовика никто не выбирался.

Корреспонденту агентства не удалось получить официальный комментарий представителей МЧС по поводу произошедшего.

В январе похожий инцидент произошел в другом районе ХМАО — тогда под лед провалились сразу четыре грузовика. В результате происшествия никто не пострадал.

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© Служба новостей «URA.RU»
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