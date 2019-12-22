В ХМАО на переправе под лед провалился грузовик

По предварительным данным, никто не пострадал
На технологической переправе через реку Иртыш в Ханты-Мансийском автономном округе под лед ушел КамАЗ. Информацию о произошедшем «URA.RU» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по ХМАО.
«Инцидент произошел в районе деревни Чули на технологической переправе через реку Иртыш. В результате грузовик оказался подо льдом», — уточнили в ведомстве. По предварительным данным, погибших нет, из самого грузовика никто не выбирался.
Корреспонденту агентства не удалось получить официальный комментарий представителей МЧС по поводу произошедшего.
В январе похожий инцидент произошел в другом районе ХМАО — тогда под лед провалились сразу четыре грузовика. В результате происшествия никто не пострадал.