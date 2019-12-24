Полиция пришла к россиянке, опубликовавшей видео учений МВД с разгоном школьников

Полицейские потребовали от девушки написать объяснительную Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники полиции пришли к девушке, которая опубликовала в социальных сетях видео с отработкой разгона митингов с участием девятиклассников. Об этом сообщил глава отделения профсоюза «Альянс учителей» в Республике Татарстан Раушан Валиуллин.

Полицейские потребовали написать объяснительную. «Требуют объяснений откуда видео взяла, кто просил опубликовать», — написал Валиуллин на своей странице в Facebook. Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов нагрянули к девушке домой поздним вечером.

Ранее в интернете появилось видео, на котором запечатлены занятия по разгону митингов в школьном дворе. Учения на старшеклассниках проводили сотрудники Росгвардии, сообщает телеканал 360.