23 декабря 2019

Полиция пришла к россиянке, опубликовавшей видео учений МВД с разгоном школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Туберкулезный диспансер в селе Чернавское. Курганская область, полиция
Полицейские потребовали от девушки написать объяснительнуюФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники полиции пришли к девушке, которая опубликовала в социальных сетях видео с отработкой разгона митингов с участием девятиклассников. Об этом сообщил глава отделения профсоюза «Альянс учителей» в Республике Татарстан Раушан Валиуллин.

Полицейские потребовали написать объяснительную. «Требуют объяснений откуда видео взяла, кто просил опубликовать», — написал Валиуллин на своей странице в Facebook. Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов нагрянули к девушке домой поздним вечером.

Ранее в интернете появилось видео, на котором запечатлены занятия по разгону митингов в школьном дворе. Учения на старшеклассниках проводили сотрудники Росгвардии, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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Ссылки по теме
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