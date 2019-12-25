Голикова пожаловалась Соловьеву на ужасное состояние российской медицины

Татьяна Голикова сделала громкое заявление в эфире федерального ТВ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оптимизация здравоохранения, которая ранее прошла во многих регионах России, была проведена ужасно. С таким заявлением выступила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова в эфире шоу телеведущего Владимира Соловьева на канале «Россия 1».

«Во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились», — рассказала высокопоставленная чиновница. По словам Голиковой, ответственность за сложившуюся в российском здравоохранении плачевную ситуацию «несут все — и центр, и регионы». Вице-премьер также добавила, что в настоящее время необходимо думать прежде всего об исправлении сложившейся ситуации, а не о наказании виновных.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял о том, что, по мнению Кремля, система здравоохранения в стране попросту не может самообновляться и самостоятельно поддерживать необходимый уровень своей деятельности. По словам Пескова, в 2008 году в стране был сделан существенный прорыв в начальном звене медицины, однако спустя 10 лет медицина в России, к сожалению, так и не достигла должных результатов. Также важной проблемой, требующей внимания федеральных властей, является то, что российские медики в большинстве своем не хотят ехать работать в сельскую местность или в отдаленные регионы.