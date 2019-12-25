Врач-диетолог дала советы о питании после новогоднего застолья

После новогоднего застолья необходимо вернуться к своему привычному рациону. Такое мнение выразила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Екатерина Бурляева.
По ее словам, также необходимо устраивать разгрузочные дни. При этом, Бурляева не советует проводить такие дни, питаясь исключительно фруктами. «Сладкие и кислые фрукты имеют невысокую калорийность, но при этом стимулируют аппетит», — цитирует ее «Ридус».
Диетолог добавила, что на новогоднем столе не должны преобладать продукты с большим содержанием жира. Она подчеркнула, что главное правило новогоднего застолья — умеренность в напитках и еде. Она подчеркнула, что высококалорийные блюда лучше всего подавать на стол порционно. «Чтобы не было соблазна переесть», — отметила Бурляева.
Ранее главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян посоветовал есть побольше зеленых салатов в новогоднюю ночь.