Врач-диетолог дала советы о питании после новогоднего застолья

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Диетолог советует устраивать разгрузочные дниФото: Вадим Ахметов © URA.RU

После новогоднего застолья необходимо вернуться к своему привычному рациону. Такое мнение выразила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Екатерина Бурляева.

По ее словам, также необходимо устраивать разгрузочные дни. При этом, Бурляева не советует проводить такие дни, питаясь исключительно фруктами. «Сладкие и кислые фрукты имеют невысокую калорийность, но при этом стимулируют аппетит», — цитирует ее «Ридус».

Диетолог добавила, что на новогоднем столе не должны преобладать продукты с большим содержанием жира. Она подчеркнула, что главное правило новогоднего застолья — умеренность в напитках и еде. Она подчеркнула, что высококалорийные блюда лучше всего подавать на стол порционно. «Чтобы не было соблазна переесть», — отметила Бурляева.

Ранее главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян посоветовал есть побольше зеленых салатов в новогоднюю ночь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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