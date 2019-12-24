Главный диетолог Минздрава дал советы по питанию в Новый год

Виктор Тутельян посоветовал есть побольше зеленых салатов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Главный диетолог Минздрава России и директор Института питания Виктор Тутельян посоветовал есть побольше зеленых салатов в новогоднюю ночь. Он также порекомендовал россиянам пить как можно меньше алкоголя, соблюдая осторожность.

«Здоровым можно все, но по чуть-чуть», — цитирует Тутельяна News.ru. Кроме того, диетолог посоветовал не переедать и «не набрасываться на еду». По его мнению, россиянам стоит разместить на новогоднем столе побольше овощей и фруктов.

По словам Тутельяна, люди, у которых выявлены заболевания следует соблюдать рекомендацию врачей. Однако он допустил, что легкое отступление от правил не сильно скажется на здоровье такой категории граждан.

Ранее фитнес-эксперт Денис Жидков рассказал россиянам, что надо делать, чтобы не растолстеть на новогодних каникулах. Оператор фискальных данных «Такском» сообщил, что самыми популярными алкогольными напитками на новогоднем столе являются пиво, вино и водка.