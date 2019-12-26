Владимир Путин настроил свою команду на победу Фото: официальный сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин вышел на лед в предновогоднем товарищеском матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ) на катке залитом на Красной площади. Как сообщает пресс-служба Кремля, лидер России выступил под 11 номером.

В команде Путина оказались министр обороны Шойгу, а также легенды хоккея — Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов. Играла команда президента против двух губернаторов: Алексея Дюмина (Тульская область) и Алексея Воробьева (Московская область). Их команду дополнили предприниматели Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, а также музыкант Игорь Бутман.

НХЛ — любительская спортивная организация, основанная в 2011 году по инициативе президента Путина и ветеранов хоккея. матчи проходят регулярно. Так, в мае президент выступал за команду «Легенды хоккея», которая одолела «Сборную Ночной лиги» со счетом 12:7. При этом Путин лично забил 5 шайб в ворота соперника.

Фото: официальный сайт президента РФ

Фото: официальный сайт президента РФ