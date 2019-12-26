Доктор Мясников рассказал, как нужно реформировать российскую медицину

Доктор Мясников предложил обучать российских студентов по французской программе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телеведущий и бывший кремлевский врач Александр Мясников предположил, что реформирование медицины нужно начать с изменений в университетах. Такое мнение известный врач высказал в своем telegram-канале.

«Действительно, реформа здравоохранения начнется не тогда, когда Минздрав решит предпринять те или иные, пусть самые правильные действия, а тогда, когда мы начнем учить будущих врачей по-другому», — заявил Мясников. По его словам, России необходимо перенять французский опыт медицинского образования.

Он рассказал, что из 4 тысяч первокурсников медицинских учреждений во Франции на следующий курс переходят только 340 человек. При этом эти 340 мест занимают те, кто проходит первый год обучения повторно. «Тут главное не попасть в конец: последние 1000-1500 студентов отчисляются», — пояснил Мясников. Третьей попытки университеты не предоставляют. Парижские студенты, со слов Мясникова, работают при этом по 12 часов в день без выходных.

Ранее известный врач сравнил медицину в Москве и регионах. По его мнению, столичное здравоохранение находится на достойном уровне, чего не скажешь о провинции, отмечает VSE42.Ru. Врач считает, что государственная система здравоохранения нуждается в полном реформировании, пишет агентство Nation News.