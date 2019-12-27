Важный зимник Ямала открыли со второго раза

Зимнюю автодорогу Надым — Салехард открыли для движения Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На зимней автодороге Салехард-Надым открыли движение. Трассу планировали ввести в эксплуатацию 23 декабря, однако приемочная комиссия нашла недостатки и попросила подрядчика устранить их. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта.

«С 00:00 часов 27 декабря открывается движение по зимнику Надым — Салехард для всех видов транспорта массой до 10 тонн», — отметили в ведомстве.

Там напомнили, что на зимней автодороге Коротчаево — Красноселькуп — обеспечено движение всех автомобилей общей массой до 30 тонн. На зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги — 27 декабря будет работать комиссия по приему трассы. Специалисты должны оценить состояние проезжей части и проверят наличие дорожных знаков, после чего дадут заключение о вводе зимней дороги в эксплуатацию.

На зимнике Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале сейчас проводится вешкование трассы (установка специальных столбиков, обозначающих границы зимника — прим. ред.): «Работы по устройству проезжей части начнутся, когда толщина льда позволит безопасно выезжать на трассу тяжелой технике».

Ранее «URA.RU» сообщало, что первой зимней автодорогой, которую открыли в регионе, стала трасса Коротчаево — Красноселькуп. Ее ввели в эксплуатацию 10 октября. Протяженность автодороги составляет 132 километров.