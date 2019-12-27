Арбитражный суд ХМАО вынес решение по «песочному» делу экс-главы Сургута

Теперь экс-главе Сургута должны будут вернуть деньги за проведенную судебную экспертизу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Арбитражный суд ХМАО отказал в удовлетворении иска окружной прокуратуры к экс-главе Сургута Дмитрию Попову по «песочному» делу. Информация об этом размещена в картотеке дел на сайте арбитража.

Из материалов дела следует, что суд отказался признавать сделку по продаже песка совхозом «Северное» и ЗАО «Компания „КС“ недействительной. Ее согласовывал Попов в статусе главы Сургута. Претензии прокуратуры заключались в том, что „Компания ‚КС‘ приобрела партию песка у муниципального предприятия по цене в 44,5 рубля за куб, а перепродавала уже по 100 рублей за куб. Надзорное ведомство считает, что таким образом бюджету города был нанесен ущерб из-за недополученной прибыли. Параллельно это является одним из эпизодов обвинения по уголовному делу против Попова.

Рассмотрение этого иска в арбитражном суде ХМАО заняло больше трех лет, в итоге в иске прокуратуры было отказано. Теперь за счет казны РФ нужно будет вернуть 185 тысяч рублей за судебные издержки «Компании «КС», а самому Попову 310 тысяч рублей за повторное проведение экспертизы стоимости песка. «Это были мои личные деньги, если решение устоится, то мне их вернут. Само по себе решение арбитража это плюс. Но насколько оно будет учитываться при рассмотрении уголовного дела — это большой вопрос», — прокомментировал Попов. В пресс-службе прокуратуры ХМАО журналисту агентства заявили, что решение о подаче апелляции еще не принято.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что Попов покинул пост мэра Сургута в 2016 году. Экс-мэра обвиняют в превышении полномочий при продаже песка с дамбы сургутской ГРЭС и выплате субсидии совхозу «Северное», а также злоупотребление должностными полномочиями при покупке помещений для детского сада.