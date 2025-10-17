В ХМАО на выходных придет похолодание с мокрым снегом

В ХМАО в ближайшие дни температура опустится до -13 градусов, а в северных районах пройдет мокрый снег. Наиболее заметное похолодание ожидается в восточной части региона, сообщает Гидрометцентр ХМАО.
«В северо-западных районах местами небольшие осадки — дождь, мокрый снег. Температура ночью 0,-5 °С, местами по восточной половине округа -8,-13 °С», — уточнили синоптики. Ветер усилится до 10 м/с, а осадки распространятся по всей территории округа.
По данным портала Gismeteo в Сургуте и Нижневартовске в воскресенье прогнозируется мокрый снег при температуре +1...+2 градуса днем. Ночью температура будет опускаться до -5 градусов. В Ханты-Мансийске в выходные сохранится пасмурная погода с температурой до +2 градусов днем.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО завершается речная навигация из-за морозов. Движение транспорта уже закрыто в нескольких районах.
