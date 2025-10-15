От капустных посиделок до фестиваля отцов: куда сходить на выходных в Нижневартовске

В Нижневартовске устроят на выходных фестиваль отцов и капустные посиделки
Капустные посиделки устроят в музее истории русского быта
Капустные посиделки устроят в музее истории русского быта

Выходные в Нижневартовске обещают быть по-домашнему теплыми. В городе пройдут поэтический марафон, капустные посиделки и большой фестиваль отцов. А завершатся выходные народными играми и танцами на Покровской вечерке.  Самые интересные события грядущего уикенда — в афише URA.RU.

18 октября

Поэтический марафон «Мой папа — мой герой!» (0+)

Городская библиотека №5, 10:00

Читатели и гости библиотеки посвятят день самым дорогим — своим отцам. В течение дня здесь будут звучать стихи о родителях, мужской силе и доброте. Атмосфера обещает быть искренней и трогательной — как признание в любви, выраженное в рифме. Вход свободный.

Музейная встреча «Капустинские посиделки» (6+)

Музей истории русского быта, 12:00

Осень — время квасить капусту и собираться всей семьей за большим столом. Гости музея узнают о старинных обрядах и предметах, без которых не обходилась ни одна засолка, а также попробуют себя в роли заготовителей. Настоящее путешествие в деревенское прошлое. Вход свободный.

Встреча любителей мобильной фотографии «Мобилограф» (12+)

Центральная городская библиотека им. М.К. Анисимковой, 15:00

Тем, кто снимает на телефон не хуже, чем на камеру, — сюда. Участники обсудят основы композиции, свет и кадрирование, а также поделятся своими лучшими снимками. Идея проста: вдохновиться и научиться видеть красоту в повседневном. Вход свободный.

19 октября

Фестиваль отцов (0+)

Дворец искусств, 10:00

Главные герои дня — папы. На фестивале отцов ждут концерт, интерактивные площадки, мастер-классы и семейные активности. Здесь можно будет провести время с детьми, показать пример заботы и ответственности, а заодно повеселиться всей семьей.

Покровская вечерка (0+)

Центр национальных культур, 14:00

Песни, народные игры и искреннее веселье — в лучших традициях покровских гуляний. Гостей ждут «ручеек», «шишки-орешки» и другие старинные забавы на внимание. Отличный повод вспомнить традиции предков и просто отдохнуть душой.

