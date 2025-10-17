17 октября 2025

Не прошел мимо: сургутянин спас сбитую на глазах детей автомобилем собаку

Житель Сургута спас сбитого пса, которого водитель оставил умирать на дороге
В Сургуте (ХМАО) на проезде Первопроходцев автомобиль сбил собаку и скрылся с места происшествия. Пострадавшего пса спас местный житель Владимир, который отвез животное в ветклинику на Каролинского, 6. Об этом сообщили местные жители в telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ».

«На проезде Первопроходцев возле магазина Монетка сбили собаку. Отвез его в ветклинику на Каролинского, 6», — пишут в посте.

Инцидент произошел возле магазина «Монетка» на глазах у детей. Хозяйка собаки позже нашлась, но питомец не может самостоятельно передвигаться. По ее словам, пес находился на самовыгуле.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Сургута сообщила, что после стрижки в салоне «Teddyboo» у ее щенка оказалась отрезана часть хвоста. По словам хозяйки, о случившемся она узнала только на следующий день.

