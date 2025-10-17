В Сургуте (ХМАО) на проезде Первопроходцев автомобиль сбил собаку и скрылся с места происшествия. Пострадавшего пса спас местный житель Владимир, который отвез животное в ветклинику на Каролинского, 6. Об этом сообщили местные жители в telegram-канал «К-ИНФОРМ СУРГУТ».
«На проезде Первопроходцев возле магазина Монетка сбили собаку. Отвез его в ветклинику на Каролинского, 6», — пишут в посте.
Инцидент произошел возле магазина «Монетка» на глазах у детей. Хозяйка собаки позже нашлась, но питомец не может самостоятельно передвигаться. По ее словам, пес находился на самовыгуле.
Ранее URA.RU сообщало, что жительница Сургута сообщила, что после стрижки в салоне «Teddyboo» у ее щенка оказалась отрезана часть хвоста. По словам хозяйки, о случившемся она узнала только на следующий день.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!