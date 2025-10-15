Сургутян зовут водить хороводы на вечерке в русской светелке

Интерактивную вечерку устраивает ИКЦ «Старый Сургут»
Интерактивную вечерку устраивает ИКЦ «Старый Сургут» Фото:

На выходных жителям Сургута предлагают вспомнить о русских традициях и погрузиться в атмосферу культуры — от народных игр до серьезной драмы и громкого рэпа. В городе выступит Баста, на сцену в филармонии выйдет Елена Яковлева, а в «Старом Сургуте» устроят вечерку в светелке. Самые яркие события уикенда — в афише URA.RU.

18 октября

Читакль «Крыжовник» по рассказу Антона Чехова (12+)

Исторический парк «Россия — Моя история», 14:00

Актеры Сургутского драмтеатра не просто прочитают текст, а эмоционально погрузят слушателей в мир чеховских героев. Стоимость билетов: 400 рублей.

19 октября Концерт Басты (16+)

Ледовый дворец спорта, 19 октября, 20:00

Главный голос российского рэпа возвращается в Сургут с большим концертом. Баста исполнит хиты, которые давно стали гимнами поколений, и представит новые треки. В Ледовом дворце обещают мощный звук, живой бэнд и фирменную харизму артиста. Билеты — от 5300 до 12000 рублей.

Спектакль «Другая жизнь» (12+)

Сургутская филармония, 19 октября, 19:00

На сцене — блистательные Елена Яковлева и Константин Юшкевич. Это история о чувствах, которые приходят один раз и меняют все. Герои проводят вместе всего четыре дня, но эти дни становятся вечностью. Постановка Романа Самгина заставит задуматься, можно ли пожертвовать долгом ради любви. Билеты — от 2200 до 7000 рублей.

Все выходные в ИКЦ «Старый Сургут»

«Вечерка в русской светелке»

Настоящий праздник традиций для души. Гостей ждут старинные русские игры, песни, хороводы и мастер-класс по созданию браслета «Семь узлов». Программа подходит для групп от 10 человек. Стоимость билета на человека — 250 рублей.

Квиз «По-русски»

Интеллектуальное испытание для тех, кто любит логику, юмор и фольклор. Шесть раундов вопросов о русских обычаях, гостеприимстве и народном творчестве. Подойдет для компании друзей или семьи — от 10 до 25 участников. Стоимость участия — 200 рублей с человека.

