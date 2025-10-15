Сургутян зовут водить хороводы на вечерке в русской светелке

На выходных жителям Сургута предлагают вспомнить о русских традициях и погрузиться в атмосферу культуры — от народных игр до серьезной драмы и громкого рэпа. В городе выступит Баста, на сцену в филармонии выйдет Елена Яковлева, а в «Старом Сургуте» устроят вечерку в светелке. Самые яркие события уикенда — в афише URA.RU.
18 октября
Читакль «Крыжовник» по рассказу Антона Чехова (12+)
Исторический парк «Россия — Моя история», 14:00
Актеры Сургутского драмтеатра не просто прочитают текст, а эмоционально погрузят слушателей в мир чеховских героев. Стоимость билетов: 400 рублей.
19 октября Концерт Басты (16+)
Ледовый дворец спорта, 19 октября, 20:00
Главный голос российского рэпа возвращается в Сургут с большим концертом. Баста исполнит хиты, которые давно стали гимнами поколений, и представит новые треки. В Ледовом дворце обещают мощный звук, живой бэнд и фирменную харизму артиста. Билеты — от 5300 до 12000 рублей.
Спектакль «Другая жизнь» (12+)
Сургутская филармония, 19 октября, 19:00
На сцене — блистательные Елена Яковлева и Константин Юшкевич. Это история о чувствах, которые приходят один раз и меняют все. Герои проводят вместе всего четыре дня, но эти дни становятся вечностью. Постановка Романа Самгина заставит задуматься, можно ли пожертвовать долгом ради любви. Билеты — от 2200 до 7000 рублей.
Все выходные в ИКЦ «Старый Сургут»
«Вечерка в русской светелке»
Настоящий праздник традиций для души. Гостей ждут старинные русские игры, песни, хороводы и мастер-класс по созданию браслета «Семь узлов». Программа подходит для групп от 10 человек. Стоимость билета на человека — 250 рублей.
Квиз «По-русски»
Интеллектуальное испытание для тех, кто любит логику, юмор и фольклор. Шесть раундов вопросов о русских обычаях, гостеприимстве и народном творчестве. Подойдет для компании друзей или семьи — от 10 до 25 участников. Стоимость участия — 200 рублей с человека.
