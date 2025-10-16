16 октября 2025

Жителям ХМАО пришлось собирать зимнюю одежду для студентов из Индии, удивившихся морозам

В ХМАО волонтеры ищут зимнюю обувь для студентов из Индии
В ХМАО волонтерам пришлось собирать зимнюю одежду для студентов из Индии
Волонтерам из ХМАО пришлось искать зимнюю обувь для студентов из Индии, которые приехали изучать русский язык, но не были готовы к местным морозам. Молодые люди взяли с собой лишь легкую обувь, не ожидая суровых условий. Об этом сообщается в группе «Помоги продержаться» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ребята, разумеется, предусмотрительно взяли с собой самую теплую одежду, но неожиданно оказалось что у нас немного не тот климат, на который рассчитаны их зимние босоножки и дхоти», — пояснили волонтеры в своем обращении. Им потребовались мужские зимние ботинки 43 размера для трех студентов.

Куртки и другая теплая одежда для иностранных студентов уже нашлись, однако с обувью возникли сложности. Волонтеры взялись за формирование полного зимнего гардероба для индийских гостей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за морозов закрывают речные пути. Движение транспорта уже остановили в нескольких районах.

