Жителям ХМАО пришлось собирать зимнюю одежду для студентов из Индии, удивившихся морозам

Волонтерам из ХМАО пришлось искать зимнюю обувь для студентов из Индии, которые приехали изучать русский язык, но не были готовы к местным морозам. Молодые люди взяли с собой лишь легкую обувь, не ожидая суровых условий. Об этом сообщается в группе «Помоги продержаться» в социальной сети «ВКонтакте».
«Ребята, разумеется, предусмотрительно взяли с собой самую теплую одежду, но неожиданно оказалось что у нас немного не тот климат, на который рассчитаны их зимние босоножки и дхоти», — пояснили волонтеры в своем обращении. Им потребовались мужские зимние ботинки 43 размера для трех студентов.
Куртки и другая теплая одежда для иностранных студентов уже нашлись, однако с обувью возникли сложности. Волонтеры взялись за формирование полного зимнего гардероба для индийских гостей.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за морозов закрывают речные пути. Движение транспорта уже остановили в нескольких районах.
